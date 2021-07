NTB

En mann i 50-årene som var savnet mellom Lærdal og Aurland i Sogn, er funnet i god behold.

Det opplyser Vest politidistrikt på Twitter klokken 23.13 torsdag kveld.

Familien kontaktet politiet i 18-tiden torsdag, etter at det hadde gått et døgn uten at de hadde fått kontakt med mannen.

Et redningshelikopter ble satt inn i søket.