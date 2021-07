Leteaksjon etter savnet mann i Aurlandsfjellet i Sogn

NTB

Et redningshelikopter leter torsdag kveld etter en mann i 50-årene som er savnet mellom Lærdal og Aurland i Sogn.

Mannen beskrives som turvant, men ikke veldig fjellvant, sier operasjonsleder Tatjana Knappen i Vest politidistrikt til Bergens Tidende.

Familien kontaktet politiet i 18-tiden torsdag, etter at det hadde gått et døgn uten at de hadde fått kontakt med mannen.

– Vi sendte ut en patrulje som begynte å lete ved Vettisfossen i Øvre Årdal, der han hadde sagt han skulle dra. Men der fant vi ham ikke, sier Knappen.

Noen timer senere ble derimot bilen hans funnet ved et utfluktspunkt ved Flotvatnet på Bjørgavegen mellom Lærdal og Aurland. Politiet søker derfor i området.

Klokken 21.50 sendte Hovedredningssentralen ut et redningshelikopter, som skal fly over området med varmesøkende kamera.

Mannen er på ferie i området, og politiet regner dermed ikke med at mannen er kjent i området, sier operasjonsleder Knappen til Bergensavisen , som omtalte saken først.