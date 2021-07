Økt resultat for Statkraft etter at strømprisene gikk opp

Statkrafts forbrenningsanlegget på Heimdal i Trondheim.

NTB

Høyere kraftpriser i Norden førte til at Statkraft sørget for et kraftig forbedret driftsresultat. Selskapet planlegger flere nye solparker i årene framover.