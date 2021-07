Rekordlav omsetning for taxfree-selskap

Travel Retail Norway (TRN) fikk sin laveste omsetning noensinne, og et solid underskudd på 105 millioner kroner i 2020.

NTB

Travel Retail Norway registrerte et omsetningstap på nær 77 prosent i 2020. Det er det laveste i selskapets historie.

Omsetningen til Travel Retail Norway (TRN) svekket seg fra 5,73 milliarder kroner i 2019 til 1,33 milliarder kroner i 2020. Det tilsvarer en nedgang på 76,79 prosent, skriver E24.

Resultatet gikk fra et solid overskudd på 150,7 millioner kroner i 2019 til et omtrent like solid underskudd på 105 millioner kroner i fjor.

Selskapet har fremdeles hundrevis av permitterte ansatte.

Ifølge kommunikasjonsdirektør Håkon Dagestad har de sett en oppgang i omsetningen i juni, men han har ingen tro på en normalsommer.

– Det er ikke i nærheten. Vi ligger an til å tjene en femdel sammenlignet med 2019-nivået, sier han.

TRN står for taxfree-salget på flere av landets største flyplasser, og fikk for en måneds tid siden en ny kontrakt med Avinor om å stå for salget på flyplassene i Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim fra 2023 til 2028.