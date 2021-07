Brann i næringsbygg i Sola

NTB

Det brenner i et næringsbygg i Kanalarmen på Forus i Sola. Brannmannskaper jobber med slokking. Det er mye røyk på stedet.

Det er ikke meldt om noen skadde.

På grunn av høy temperatur har ikke brannvesenet tatt seg inn i bygget ennå, opplyser Sørvest politidistrikt i 8-tiden. De fikk melding om brannen klokken 6.28.

Det var en tid fare for at brannen skulle spre seg til et kontorlokale i samme bygg, men brannmannskapene begynner nå å få kontroll på brannen.

Det er kraftig røyk i området, og politiet har bedt folk om å lukke vinduer og å slå av ventilasjonsanlegg.