Barnehageansatt dømt til fengsel for deling av overgrepsbilder

NTB

En barnehageansatt mann i 20-årene i Rogaland er dømt til elleve måneder i fengsel for å ha deltatt i et nettverk for deling av overgrepsbilder.

Da mannen ble pågrepet 11. mars hadde han deltatt i nettverket i ti år, skriver Stavanger Aftenblad.

Mannen forklarte i Haugaland og Sunnhordland tingrett at han hadde startet med nedlasting av bilder med lettkledde barn, og at materialet deretter ble grovere og grovere. Retten mener at mannen var klar over at nedlastingen hans muliggjorde spredning av materiale til andre

Retten mener han lastet ned godt over 3.000 ulovlige bilder og filmer gjennom de ti årene.

I retten forklarte den barnehageansatte at han var lettet over å bli stoppet, og at han ønsket å få hjelp. Han erkjente straffskyld og samtykket også i at saken mot ham ble avgjort som tilståelsesdom.

Mannen har allerede vedtatt dommen på elleve måneders fengsel.