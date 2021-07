Liten jente påkjørt i Gjerdrum

NTB

En jente i tidlig skolealder er alvorlig skadd etter å ha blitt påkjørt av en bil i skolegården til Gjerdrum barneskole.

Øst politidistrikt skriver på Twitter at jenta ble slept flere meter under bilen før den stanset. Flere personer på stedet hjalp til å heve bilen slik at hun kunne dras fram.

– Jenta blir tatt hånd om av helse, skriver politiet.

Da NTB pratet med operasjonsleder Terje Marstad like før klokken 21 sa han at jenta var våken og pustet.

Politiet rykket ut på meldingen ved 20.15-tiden onsdag kveld.