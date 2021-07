Seks ansatte ved Universitetet i Tromsø coronasmittet

NTB

Seks ansatte ved Universitetet i Tromsø er smittet av coronaviruset. Alle de seks er tilknyttet et arkeologi-prosjekt.

Fem av de ansatte er i isolasjon i Harstad, mens den sjette er i isolasjon i Tromsø, skriver iHarstad. Universitetet har campus i begge disse byene.

– Samtlige er tilknyttet prosjektet «Arkeologi langs Håloglandsvegen». Ytterligere 18 ansatte knyttet til prosjektet har testet negativt på første test. Samtlige sitter i karantene og testes igjen fredag, opplyser Lena Aarekol, direktør for Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag.

Harstad kommunes smittesporingsteam har oversikt over nærkontakter, og Aakerol sier at de har situasjonen under kontroll.