FHI-overlege Preben Aavitsland: – Deltavarianten er dominerende i Norge

Som spådd er deltavarianten av coronaviruset nå den dominerende i Norge, ifølge FHI.

– Deltavarianten er, som ventet, blitt den dominerende varianten også i Norge. Foreløpig har dette ikke ført til noen økning i antall tilfeller, men vi ser at nedgangen kan ha stoppet opp. Det har nå i fire-fem uker vært om lag 1200 påviste tilfeller per uke og rundt 20 innleggelser per uke, sier overlege ved Folkehelseinstituttet (FHI), Preben Aavitsland, til ABC Nyheter.

Sist uke utgjorde 58 prosent av de nye smittetilfellene deltavarianten.

Deltavarianten av coronaviruset, som først ble oppdaget i India, regnes å være enda mer smittsom enn alfavarianten. Sistnevnte har dominert i Norge i hele 2021. Alfavarianten ble først oppdaget i England.

Påvist i 124 land

Deltavarianten har spredd seg over hele verden, og har ført til smitteoppblomstringer i en rekke land.

– Den nye smittebølgen er allerede i gang i store deler av Europa, for eksempel Storbritannia, Nederland, Spania og Portugal. Flere av disse landene har hatt store bølger tidligere også. Norge har til sammenlikning hatt bare en liten epidemi, påpeker Aavitsland.

Deltavarianten har blitt påvist i 124 land.

– Vi er på vakt

FHI-overlegen tviler på at det kommer en ny, stor smittebølge i Norge.

– Vi er på vakt. Vi tror ikke det kommer noen betydelig bølge her i Norge. Gjennom kommunenes innsats med vaksinasjon, testing og smittesporing tror vi at vi skal klare å holde epidemien under kontroll framover, men det er usikkerhet utover høsten. Det kan bli noe økning til høsten eller vinteren, men uten at vi mister kontroll, understreker Aavitsland.

Helsemyndighetene advarte tidlig om den fryktede deltavarianten. Tidligere i juli uttalte avdelingsdirektør i FHI, Line Vold, at deltavarianten ikke spredte seg like raskt i Norge som fryktet.

Ifølge FHI gir coronavaksinene til Pfizer og Moderna god beskyttelse mot alvorlig sykdom etter én dose.