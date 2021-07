Støre om PST-rapport: – Brutal tekst

Sveriges statsminister Stefan Löfven og leder i Arbeiderpartiet Jonas Gahr Støre under en pressekonferanse på Utøya dagen før 10-årsmarkeringen for terrorangrepet 22. juli 2011.

NTB

Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre oppfordrer alle til å lese en ny rapport fra Politiets sikkerhetstjeneste om høyreekstreme digitale nettverk.

I PSTs rapport , som ble publisert onsdag i forbindelse med tiårsmarkeringen for terrorangrepene 22. juli, står det blant annet at digitale nettverk bruker grenseoverskridende humor, memes og spillreferanser som dehumaniserer grupper i fiendebildet for å radikalisere og rekruttere nye medlemmer. PST forventer at høyreekstrem terror vil utføres av enkeltstående aktører og små celler.

– Vi kommer til å trenge mer forskning om dette, fastslo Støre på en pressekonferanse på Utøya onsdag.

Han mener det bør være mer internasjonalt samarbeid mot slike lukkede miljøer, og etterlyser også mer ressurser til politiet for å drive slik etterforskning.

– Vi må rette oss inn mot de ulike plattformene, sier Sveriges statsminister Stefan Löfven i et intervju med NTB.

Han legger til at det er en vanskelig debatt, ettersom den handler om menings- og ytringsfrihet.