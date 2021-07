43 personer bøtelagt for mobilbruk bak rattet daglig

Reglene for bruk av mobiltelefon i bil har blitt innskjerpet. Hittil i år har 7.953 personer blitt bøtelagt. Illustrasjonsfoto.

NTB

Hittil i år har 7.953 personer blitt bøtelagt for å bruke mobilen bak rattet, noe som tilsvarer 43 per dag. Ung i Trafikken er bekymret for store mørketall.