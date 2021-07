Kraftig økning i antall personskader i Equinor

Konserndirektør Jannicke Nilsson for sikkerhet, sikring og bærekraft i Equinor ser alvorlig på at det har vært flere personskader i selskapet.

NTB

Equinors sikkerhetsrapport for andre kvartal viser en negativ utvikling i antall personskader. Selskapet har registrert en økning i personskader på 70 prosent.

– Vi ser alvorlig på at det går feil vei med antall personskader. Ingen skal skade seg på jobb for oss. Vi ser heller ikke forbedring for alvorlige hendelser. Vi fortsetter derfor å ha fokus på storulykker, samtidig som vi jobber for å snu utviklingen for personskader, sier konserndirektør for sikkerhet, sikring og bærekraft, Jannicke Nilsson i en pressemelding.

I andre kvartal i år har Equinor registrert ni alvorlige hendelser, mot tolv i andre kvartal i fjor. Det er derimot registrert en økning i personskader på 70 prosent, fra 53 i andre kvartal i fjor til 90 i samme periode år, skriver Dagens Næringsliv.

Sikkerhet, sikring og bærekraft ble opprettet som et nytt funksjonsområde hos Selskapet etter en organisasjonsendring 1. juli. Bakgrunnen er å forsterke sikkerhetsarbeidet og forhindre skade på mennesker, miljøet og samfunnene Equinor er en del av.

– Vi lærer av andre. Å dele sikkerhetsresultater og erfaringer er en viktig del av dette arbeidet, det samme er tett dialog med myndigheter og tillitsvalgte, sier Nilsson.