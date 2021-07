NTB

Dette er blant de ventede hendelsene i dag, onsdag 21. juli.

Löfven til Utøya

I anledning tiårsmarkeringene for terrorangrepene tar Sveriges statsminister Stefan Löfven i dag turen til Oslo for å delta på flere minnearrangementer. Han vil også bli med Ap-leder Jonas Gahr Støre til Utøya. Löfven vil i tillegg delta på en panelsamtale om 22. juli med blant andre statsminister Erna Solberg (H) i Oslo.

Vaksinekonferanse i Genève

Verdens helseorganisasjon (WHO) og Verdens handelsorganisasjon (WTO) holder konferanse om vaksinetilgang. Det skjer i Genève. WHO uttrykte i forrige uke nok en gang sin bekymring om at vaksinemangelen blir stadig større globalt. Rike land er bedt om å la være å bestille en tredje dose når så mange land ligger langt bak i vaksineringen mot covid-19.

Stabæk-Lillestrøm i eliteserien

Tabelljumbo Stabæk barker i kveld sammen med Lillestrøm i eliteserien. Stabæk, som ligger nederst på tabellen med fattige seks poeng, ønsker å forsøke å kare seg over Brann, som ligger nest sist med sju poeng. Lillestrøm ligger på 8. plass med 18 poeng.

Brisbane kan få OL i 2032

Under andre dag av generalforsamlingen til Den internasjonale olympiske komité (IOC) i Tokyo skal det avgjøres hvor OL i 2032 holdes. Brisbane i Australia er innstilt av IOC. Det blir i så fall tredje gang landet er OL-vertskap, etter at lekene gikk i Melbourne i 1956 og i Sydney i 2000. Mumbai (India), Jakarta (Indonesia), Doha (Qatar), Madrid (Spania) og det tyske Ruhr-området er blant de andre kandidatene som har ønsket å være vertskap for OL i 2032.