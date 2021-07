Coronasmitte på Tusenfryd – gjester bes om å teste seg

NTB

Tre besøkende som var på Tusenfryd i Ås 13. juli, har fått påvist corona. Andre besøkende samme dag bes om å teste seg.

Kommuneoverlege Sidsel Storhaug i Ås kommune sier til Ås Avis at det fortsatt mangler en del informasjon om de smittede på Tusenfryd, men at det er klart at de ikke er bosatt i Ås.

– Vi vet egentlig ikke så veldig mye. Det har vært tre stykker som har testet positivt som har besøkt Tusenfryd 13. juli, sier hun til avisen.

Kommuneoverlegen melder også at en person bosatt i Ås har fått påvist korona, men at personen ikke har vært på Tusenfryd. Personen ble smittet etter en tur til Harstad.