Politiet om drapet i Oslo: Siktede er veldig samarbeidsvillig

NTB

Mannen som er siktet for å ha skutt og drept en annen mann på åpen gate i Oslo sentrum, avhøres tirsdag. Han er veldig samarbeidsvillig, sier politiet.

– Han har ønsket å forklare seg, sier påtalejurist Rita Parnas i Oslo politidistrikt til NTB.

Mandag ettermiddag ble en mann skutt på åpen gate ved Rådhuset i Oslo. Han døde kort tid etterpå. Den drapssiktede 41-åringen ble raskt pågrepet på åstedet. Han er veldig samarbeidsvillig, forklarer Parnas.

Tirsdag ettermiddag satt mannen fremdeles i avhør med politiet, som ennå ikke har et fullt og helt bilde av hendelsesforløpet.

– Det er fremdeles åpent hvorfor dette skjedde og hva foranledningen var, sier Parnas.

Politiet har uttalt at det er en relasjon mellom de to mennene. Ifølge VG ble de to dømt i en grov tyverisak i Oslo-området i 2018. Mannen som ble drept, var ifølge VG 39 år gammel.

Ønsker flere vitnetips

Det var mange vitner som så hele eller deler av skytehendelsen. Politiet har mottatt både bilder og video fra vitner som viser sentrale deler av hendelsesforløpet. Men de er fremdeles interessert i å motta tips fra publikum.

– Vi ønsker fortsatt opplysninger om hva som har skjedd i forkant av dette, like forut eller tidligere, sier Parnas.

Geir Aaserud var blant dem som ble vitne til deler av skytehendelsen. Han sier til VG at han hørte ett skudd, og han løp mot vinduet for å se ned mot gata. Der så han den drapssiktede 41-åringen gå rolig mot en bil der skuddofferet befant seg.

– Mannen forsøkte å skyte igjen, men pistolen klikket. Kald og rolig forsøkte han å få våpenet til å fungere igjen. Han tar ladegrep og prøver å skyte, sier Aaserud til avisen.

Psykiatere skal undersøke drapssiktede

Det var mandag klokka 17.44 at politiet ble varslet om hendelsen, som fant sted i Tordenskiolds gate mellom Oslo rådhus og Stortinget. En mann var skutt og ble kjørt til sykehus. Han døde imidlertid kort tid etter av skadene.

På stedet fant politiet en mann som ble pågrepet og siktet for ugjerningen. Den drapssiktede ringte selv inn til politiet etter skytingen.

Han knytter seg til handlingen, og han har ennå ikke tatt stilling til skyldspørsmålet, sa hans forsvarer, advokat Mette Yvonne Larsen, til NTB i forkant av tirsdagens avhør.

– Samtidig har vi bedt om at han framstilles for politilegen for en vurdering av hans psykiske helse, sa hun.

Den drapssiktede mannen blir framstilt for fengsling i løpet av onsdag ettermiddag, ifølge politiet.