Kronen svakere etter børsfallet

NTB

Den norske kronen er på den svakeste siden desember etter det kraftige fallet på aksjebørsene mandag.

– Det er flere faktorer som spiller inn på samme tid, forklarer rente- og valutastrateg Nils Kristian Knudsen i Handelsbanken til Dagens Næringsliv.

– Det er nærliggende å trekke fram ganske kraftige fall på aksjebørsen, sier han, men legger til at det også var et veldig stort fall i oljeprisen på mandag. Sammen med usikkerhet om utviklingen framover er dette en dårlig kombinasjon for den norske kronen.

Knudsen forteller at kronen er blitt svakere over mange år. For norsk eksportrettet industri er det godt nytt. Han legger til at det er viktig å se det i sammenheng: Hvis de underliggende markedene blir svakere, vil jo en svakere kronekurs bidra til å dempe den effekten.

En svakere krone betyr også at import blir dyrere.

Tirsdag steg både oljeprisen og hovedindeksen fra start på Oslo Børs.