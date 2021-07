NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natten.

Kvinne omkom i kollisjon i Kvinnherad

En kvinne på 18 år har mistet livet i en kollisjon mellom en scooter og en bil i Kvinnherad i Vestland fylke.

Meldingen om ulykken, som skjedde like sør for Krabbanestunnelen, kom klokka 20.16 i går kveld. En luftambulanse ble sendt til stedet. Rett etter klokka 23 opplyste politiet at kvinnen var omkommet.

To menn pågrepet etter voldshendelse på Elverum

To unge menn er siktet for kroppsskade etter en voldshendelse i en bolig på Elverum. En person er uskadd, mens en annen behandles på sykehus for skader av ukjent grad.

Innlandet politidistrikt fikk melding om hendelsen rett etter klokka 2 i natt.

195 nye koronasmittede

Det siste døgnet er det registrert 195 koronasmittede i Norge. Det er 25 flere enn samme dag i forrige uke.

De siste sju dagene er det i snitt registrert 166 koronasmittede per dag. Tilsvarende snitt for sju dager siden lå på 175, så trenden er synkende.

50 millioner smittede i Europa

Europa er verdens første region som har passert 50 millioner påviste koronatilfeller, ifølge en oversikt fra nyhetsbyrået Reuters.

Økningen i Europa er på 1 million nye tilfeller hver åttende dag. Det tok 194 dager å gå fra 25 millioner til 50 millioner smittede i Europa, mens det tok 350 dager å nå de første 25 millioner tilfellene, ifølge oversikten.

Castillo ny president i Peru

Marxisten Pedro Castillo er vinner av presidentvalget i Peru, konkluderer en valgjury som har behandlet påstander om valgfusk fra motkandidaten Keiko Fujimori.

Kunngjøringen kom i natt norsk tid, seks uker etter presidentvalget. Fujimori sier hun godtar resultatet. 51-åringen, en tidligere fagforeningsleder og lærer, fikk 50,12 prosent av stemmene, rundt 44.000 flere stemmer enn det Fujimori fikk.

Børsfallet fortsetter

Børsene i Asia fortsatte nedgangen da de åpnet i dag morges, for andre dag på rad.

Fallet kommer etter at de toneangivende børsene i USA endte mandagen med nedgang. Fornyet frykt knyttet til koronapandemien og spredningen av deltavarianten er en av forklaringene.