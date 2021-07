Kommuner sliter med å få unge til å ta vaksinen – fremskynder dose to

NTB

Både Ullensaker og Nesodden har begynt å gi dose to av coronavaksinen til innbyggere kun tre uker etter at de fikk dose én, fordi unge ikke melder seg til time.

– Nesodden kommune har, som alle andre kommuner, slitt med den yngste gruppen. De uteblir i større grad fra timene eller avbestiller, sier Anita Nilsen, kommunalsjef helse, omsorg og sosial i Nesodden kommune til VG.

Kommunen har denne uken vaksinert personer i alderen 18–24 år og 40–44 år, og tilbød drop-in-vaksinering forrige uke ettersom responsen var laber blant de yngste. Det førte til at de startet på nye hetteglass som må brukes opp.

I slike tilfeller har kommunene ifølge FHI to valg: Enten prøve å få gitt ekstra doser til nabokommuner, eller fremskynde dose to. Nesodden sier de kjører drop-in også neste uke, og bruker resten på å fremskynde dose to dersom det er enda mer igjen.

Nilsen understreker at dette kun vil skje i uke 29. Etter dette vil de takke nei til doser. Ullensaker melder at de er i samme situasjon som Nesodden.

– Vi har allerede tilbudt dose to tidligere og fortsetter i ukene fremover til overskuddsdosene er brukt opp, sier kommuneoverlege Einar Kristian Borud i Ullensaker til VG.

82 prosent av innbyggerne i Ullensaker har fått minst én dose. FHI mener man er ferdig med å tilby dose én når minst 90 prosent har fått den.

Også i Steinkjer melder de at alle over 18 år har fått tilbud om første vaksinedose. Mange har imidlertid takket nei til timene i uke 30 og 31.

– På grunn av dette har vi mange ledige timer. De som ønsker første dose i ovennevnte uker, kan ta kontakt, skriver kommunen i en pressemelding.