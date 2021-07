To rogalendinger tiltalt for grov økonomisk utroskap

NTB

To menn i Sør-Rogaland er tiltalt for grov økonomisk utroskap og hvitvasking gjennom tre firmaer i Stavanger.

En mann i 40-årene fra Stavanger, som var leder for de tre firmaene, skal mellom mars 2013 og mars 2018 ha belastet det ene firmaet for nesten 25 millioner kroner i kostnader som ikke hørte til firmaet, skriver Sandnesposten.

Mannen er også tiltalt for hvitvasking av penger ved å føre 8 millioner kroner i utbytte gjennom slektninger, og han skal ha lurt en tredjepart til å investere 1,5 millioner i aksjekapital ved å gi ukorrekte opplysninger om investeringen.

En mann i 50-årene fra Hauge i Sokndal er tiltalt for å ha belastet et av firmaene for 9,4 millioner kroner mellom 2015 og 2018. Han er også tiltalt for hvitvasking ved å føre 3,7 millioner kroner i utbytte gjennom familiemedlemmer.

Det er satt av 26 dager til rettssaken i Sør-Rogaland tingrett i november og desember.