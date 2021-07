Smedvig-familien med milliardsalg av datasenterselskap

NTB

Smedvig-konsernet selger datasenterselskapet Green Mountain til Israels største eiendomsselskap The Azrieli Group for rundt 7,6 milliarder norsk kroner.

Salget er på 850 millioner dollar, tilsvarende nærmere 7,6 milliarder norske kroner, melder E24.

Datasenteret Green Mountain ble etablert på Rennesøy nord for Stavanger i 2009, og ifølge E24 har Smedvig tidligere omtalt at konsernet vurderte å selge Green Mountain for et milliardbeløp.

Den gang var årsaken for salg at selskapet har vokst kraftig i verdi de siste årene.

Til tross for salget vil selskapet forbli i Norge fremover.

– Selskapet fortsetter i Norge og skal drives som før. Det blir ingen endringer som sådan. Og det blir ingen endringer for de ansatte, bekrefter direktør Odd Torland i Smedvig-konsernet overfor E24 og Stavanger Aftenblad.

I 2020 hadde Green Mountain driftsinntekter på 188,2 millioner kroner, opp fra 152 millioner kroner året før.

– Vi har hatt gode samtaler med de nye eierne. De ønsker å ta del i den veksten som skjer. De ønsker å ta del i den plattformen, for å utvikle datasenteret videre, sier Torland.