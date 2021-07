Minusgrader på Sørlandet

NTB

Det ble kaldt for dem som sov i telt i Hovden i Agder i natt. I løpet av morgentimene mandag ble det meldt om -1.8 grader, ifølge Meteorologene.

Temperaturene er likevel ikke helt uvanlig for fjellkommunen, som ligger 800 meter over havet. I 2015 satt de sin kulderekord for juni på 3,7 minusgrader, mens det i fjor ble meldt om 2,7 minusgrader.

– Det er normalt med kalde temperaturer når det er klare sommernetter og man befinner seg i høyden, så er man på fjelltur kan det bli minusgrader også i juli, bekrefter vakthavende meteorolog Magnus Ovhed til NTB.

De kalde temperaturene har altså ikke sammenheng med klimaendringer, opplyser meteorologen.

Det er også Hovden som har kulderekorden på Sørlandet fra 2015. De kaldeste temperaturene i juli nasjonalt be målt ved Fannaråken på 2.068 meter over havet, med 8,3 minusgrader, og Sognefjellshytta på 1.400 meter over havet, med 7,2 minusgrader.

Det ble også meldt om minusgrader i Folldal i Innlandet, Juvvasshøe i Jotunheim i Innlandet og Dagali i Viken fylke natt til mandag.