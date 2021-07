Mannen som er siktet for Hellerud-drapet, er død

NTB

Mannen som er siktet for å ha drept Marianne Hansen (25) på Hellerud i Oslo natt til 8. juni i år, er død, melder VG.

Den 30 år gamle mannen, som var rumensk statsborger, døde på Ullevål sykehus fredag, bekrefter politiadvokat Børge Enoksen i Oslo politidistrikt til avisa.

Der hadde han vært innlagt siden sist mandag etter at han hadde forsøkt å ta sitt eget liv på cellen sin i Oslo fengsel samme dag.

Politiet har fra før avhørt mannen flere ganger. De kommer til å fullføre etterforskningen av straffesaken, men det vil ikke bli noen hovedforhandling for retten.

– Siktede har gitt politiet en detaljert forklaring om hendelsesforløpet og motivet for drapshandlingen og hendelsen på E6, sier Enoksen.

Den siktedes forsvarer, Cathrine Grøndahl, har foreløpig ikke ønsket å kommentere saken til VG.

Drepte i frustrasjon

Siktede har forklart at han begikk drapshandlingen natt til 8. juni i frustrasjon over at hun ikke ønsket å fortsette forholdet. Drapshandlingen skjedde inne i leiligheten hvor Hansen bodde.

Mannen har erkjent straffskyld. Onsdag 7. juli forlenget Oslo tingrett fengslingen av mannen i åtte uker.

Kvinnen ble kjent med mannen gjennom deres arbeidsplasser i Oslo, og de innledet et forhold noen uker før drapet natt til 8. juni.

Frontkolliderte

Det var rundt klokka 7 om morgenen tirsdag 8. juni at politiet fant en død kvinne i en leilighet på Hellerud øst i Oslo. Politiet oppsøkte adressen etter at mannen frontkolliderte med en varebil på E6 i Eidsvoll ved 6-tiden samme dag.

Mannen ble også siktet for drapsforsøk med bil etter frontkollisjonen kort tid etter drapshandlingen. Han skal angivelig ha kjørt i motgående kjørefelt på E6 i cirka 1,3 kilometer før han med vilje kjørte inn i den motgående bilen i 110-sonen på firefeltsveien nordover.