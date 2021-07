Tre norske biskoper gir seg på få år

NTB

Innen 2023 vil tre norske biskoper gi fra seg stafettpinnen i Den norske kirke.

I løpet av de neste to årene vil aldersloven dermed føre til et generasjonsskifte blant norske biskoper, skriver avisen Vårt Land.

Innen utgangen av året fyller biskop i Borg, Atle Sommerfeldt, 70 år og er pliktet til å gå av. At Kirkerådet har valgt å ikke la ham fortsette i ytterligere to år til tross for at han var åpen for det, signaliserer store forandringer i bispekollegiet i Den norske kirke.

I mai diskuterte Kirkerådet hvorvidt det var ønskelig å tilrettelegge arbeid etter fylte 70 år, som er dagens regel i aldersloven. Det ble dermed nedstemt, noe som betyr at Sommerfeldt må gå av i november, etterfulgt av kollegaene Halvor Nordhaug og Solveig Fiske om to år.

– De fleste som blir biskoper, blir det før de er 60 år. Det betyr at de fleste får minst ti år og noen til og med over 20. Da tenker jeg man har fått tatt de grep man ønsket å ta, og det er naturlig å slippe andre krefter til, sier Nordhaug, som har vært biskop i Bjørgvin siden 2009.

Fiske på sin side ville utvide aldersgrensen, men ønsker ikke en ny debatt nå som Kirkerådet har konkludert i saken om Atle Sommerfeldt. Hun er ikke bekymret for generasjonsskifte blant biskopene.

– Jeg tror det vil være en blanding av fornyelse og kontinuitet. Og jeg har forventning til at det kommer inn noen med nye øyne og med sin stemme, sier hun.