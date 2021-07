Fritt Ords Honnør til Utøya

Utøya og daglig leder Jørgen Watne Frydnes har fått Fritt Ord Honnørs pris for 2021. De får prisen for å ha gjort et åsted for terrorangrep og massedrap til en arena for kunnskap, diskusjon og motstand.

NTB

Utøya og daglig leder Jørgen Watne Frydnes får Fritt Ords Honnør for 2021.

De får prisen for å ha gjort et åsted for terrorangrep og massedrap til en arena for kunnskap, diskusjon og motstand, skriver Fritt Ord i en pressemelding.

– Fra å ha vært åsted for norgeshistoriens verste terrorangrep er Utøya blitt omskapt til en åpen og inkluderende arena for å diskutere og lære. Aktivitetene på øya viser at kunnskap kan overvinne fremmedfrykt, hatytringer og konspirasjonsteorier, sier styreleder Grete Brochmann i Stiftelsen Fritt Ord.

Etter angrepet på Utøya der 77 personer ble drept 22. juli 2011, var det usikkerhet om hva som skulle skje med øya og aktivitetene der. I årene etter angrepet har det kommet på plass et læringssenter med navn Hegnhuset. Der blir noen av historiene fra 22. juli fortalt. Samtidig er et nytt konferansesenter bygget ved siden av huset.

– Daglig leder Jørgen Watne Frydnes har spilt en avgjørende rolle for resultatene til at det nye Utøya i dag er et av Norges viktigste lærings- og debattsteder, begrunner stiftelsen.

Prisvinneren: – Stort

Prisen består av et beløp på 100.000 kroner og en krystallvase. Prisen deles ut av Fritt Ords styre for verdifullt virke i det frie ords tjeneste.

– Det er stort for oss her på Utøya å motta denne prisen for vårt arbeid, sier Frydnes selv.

Målet til Utøya er i dag å minnes de som ble tapt 22. juli og styrke ungdoms demokratiske kompetanse

– Vi tror at kunnskap overvinner fremmedfrykt, hatytringer og konspirasjonsteorier.

Støre: Fortjent pris

Ap-leder Jonas Gahr Støre sier til NTB at prisen er fortjent, og at det er viktig at man ikke glemmer det grusomme som skjedde for ti år siden.

– Vi i storsamfunnet må la oss inspirere av AUF og Utøya-stiftelsen og forsterke vår kamp mot ekstremisme, for kreftene som truer vårt demokrati lever dessverre i beste velgående, sier han.

Astrid Hoem, leder av AUF, sier de er takknemlige og stolte for at Utøya mottar prisen.

– Jeg er stolt av den jobben som har blitt gjort for at Utøya er det det er i dag. Det er mange som fortjener takk. Og spesielt innsatsen Jørgen Frydnes har lagt ned over flere år, sier Hoem.

Tirsdag 20. juli vil det i anledning 10-års markeringen til 22. juli bli arrangert demokrativerksted på Utøya. På arrangementet vil norske og internasjonale deltakere fra politikk, forskning, utdanning og sivilsamfunnet møtes.