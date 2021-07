Fritt Ord Honnør til Utøya

Utøya og daglig leder Jørgen Watne Frydnes har fått Fritt Ord Honnørs pris for 2021. De får prisen for å ha gjort et åsted for terrorangrep og massedrap til en arena for kunnskap, diskusjon og motstand.

NTB

– Fra å ha vært åsted for norgeshistoriens verste terrorangrep er Utøya blitt omskapt til en åpen og inkluderende arena for å diskutere og lære. Aktivitetene på øya viser at kunnskap kan overvinne fremmedfrykt, hatytringer og konspirasjonsteorier, sier styreleder Grete Brochmann i Stiftelsen Fritt Ord.