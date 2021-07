Mattilsynet advarer mot å spise blåskjell flere steder

Det er giftige blåskjell flere steder i landet for tiden. Symptomer som kvalme, magesmerter og diaré kan oppstå om man blir forgifta.

NTB

Mattilsynet advarer nå mot å spise blåskjell flere steder i landet. Varselet gjelder fram til 23. juli.

Varselet gjelder ikke for stillehavsøsters, men Mattilsynet ber folk likevel være oppmerksom for faren for algegifter, skriver NRK.

Advarselen mot å spise skjellene gjelder blant annet for hele Oslofjorden. Agder, samt deler av Sør-Rogaland, har også fått advarselen.

En kan derimot spise blåskjell i Nord-Norge og i store deler av Midt-Norge, ifølge blåskjellvarselet.

Om en får i seg giftige skjell kan en oppleve symptomer som kvalme, magesmerter og diaré.

Mattilsynet gir råd angående blåskjell hver uke, fra 34 forskjellige steder langs kysten.