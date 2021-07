Politibil krasjet under utrykning i Sunnhordland

NTB

En politibil på vei til en båtulykke i Tysnes kommune i Vestland krasjet søndag kveld med en privatbil. De involverte var våkne og ved bevissthet.

Politiet meldte at det skulle være store materielle skader på de to bilene. To personer ble fløyet til Haukeland universitetssjukehus i Bergen.

– Begge to var våkne og bevisste, utover dette er skadeomfanget ukjent, opplyser operasjonsleder Ole Ronny Olsen i Vest politidistrikt i en pressemelding.

Spesialenheten for politisaker er varslet om hendelsen. Natt til mandag var veien fortsatt stengt.

Politibilen var på vei til en båtulykke like utenfor Våge i Tysnes. Meldingen om hendelsen kom klokka 21.10 søndag kveld. En 30 fots trebåt hadde kjørt på land og lå med motoren i gang. Samtlige nødetater, redningshelikopter og kystvakt ble utkalt til stedet. En person var om bord i båten.

– Vedkommende er tilsett av helse og er kjørt Stord sjukehus, opplyser operasjonslederen.