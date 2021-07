Hemmelig notat ble ikke lagt fram for Stortinget i Bergen Engines-saken

Næringsminister Iselin Nybø (V) i Stortinget. Foto: Terje Pedersen / NTB Les mer Lukk

NTB

Et notat fra et møte om Bergen Engines-saken på Statsministerens kontor i januar har ikke blitt lagt fram for Stortinget.