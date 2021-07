NTB

Lørdag var det 23 nye smittede i Bergen. Det er ni flere enn dagen før.

To tilfeller er importsmitte, og seks har ukjent smittevei, ifølge kommunens oversikt.

14 smittede er nærkontakter, og ett tilfelle er foreløpig ikke kartlagt.

Det var totalt 1.357 personer som testet seg fredag.

Smittetallene i byen har vært noe høyere de siste dagene, og kommunen tror det kan ha sammenheng med europamesterskapet i herrefotball.

– Delvis synes økningen å ha sammenheng med at folk har samlet seg for å se EM-finalen i fotball sist søndag. Mye kan tyde på at det i denne forbindelse har vært for tett kontakt, og at noen har vært smitteførende. Situasjonen følges nøye, sier samfunnsmedisinsk beredskapsvakt Tor Grimstad på kommunens nettsider.

Det er nå bekreftet smitte på tre utesteder i sentrum blant ansatte som jobbet under EM-finalen, skriver Bergensavisen.