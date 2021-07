Klage på kvinnelige gatenavn i Bergen avvist

NTB

Diskrimineringsnemnda har avslått en klage mot Bergens planer om å kun oppkalle nye gater etter kvinner.

I april ble det kjent at byrådet i Bergen ikke vil kalle opp nye gater, plasser eller kommunale anlegg etter menn.

En person valgte å klage saken inn til Diskrimineringsnemnda, men fredag ble det klart at nemnda avviser klagen, ifølge VG.

Et av vilkårene for at nemnda skal kunne behandle en sak, er at klager er part eller har såkalt «rettslig klageinteresse»

«Slik nemndlederen vurderer saken, har du (klageren, journ.anm.) ikke rettslig interesse i å få denne saken behandlet. Du opplyser å ikke bli direkte berørt av den påstått diskriminerende beslutningen angående navnsetting av gater i Bergen kommune. Du har heller ikke vist til noen annen aktuell interesse i å få klagesaken behandlet», skriver nemnda i vedtaket.

– Det er så klart gledelig at klagen er avvist, men jeg synes jo det er litt trist at et tiltak som bare vil gjøre byen mer mangfoldig og representativ møter så mye sinne, sier byråd for kultur, mangfold og likestilling Katrine Berg Nødtvedt (MDG).