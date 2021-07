Norge og Færøyene enige om makrellavtale for 2021

NTB

Norge og Færøyene er enige om en avtale for 2021 om gjensidig anledning til å fiske makrell i hverandres soner.

Færøyske fartøy skal kunne fiske inntil 83.524 tonn i norske farvann, noe som tilsvarer halvparten av den nasjonale makrellkvoten til øyene, skriver regjeringen i en pressemelding.

Nytt i år er at færøyske myndigheter opphever deler av landingsplikten for færøyske fartøy, slik at all makrell som blir fisket i norske farvann, også kan landes i Norge.