Regjeringen skjerper innreiserestriksjonene og innfører nye karantenekrav

NTB

Økende smitte i Europa gir skjerpede innreiserestriksjoner og karantenekrav fra mandag av, varsler regjeringen. Det gjelder blant annet ferieøya Hellas.

Både Belgia, Frankrike, Færøyene, Hellas og Malta går fra grønt til oransje på smittekartet. Dermed blir det innført innreiserestriksjoner og innreisekarantene for disse landene, opplyser regjeringen i en pressemelding fredag.

Karantenehotell

For Kypros og Storbritannia innføres det i tillegg krav til karantenehotell fra 19. juli. Disse landene går fra røde til mørkerøde etter stigende smitte den siste tiden.

På Kypros er smittetallet nå 1.384 smittede per 100.000 innbyggere, mens tallet i Storbritannia er 679, ifølge Johns Hopkins-universitetet.

Reisende fra oransje og røde land og regioner må i karantene ved innreise til Norge, så lenge de ikke er fullvaksinert eller nylig har vært registrert coronasmittet.

Blir grønt

Bakgrunnen for endringene er en oppdatert faglig vurdering fra FHI av smittenivået og behov for endringer i tiltaksnivået for å redusere faren for importsmitte.

Blant EU-landene blir Latvia nå grønt. De fleste land beholder sine farger fra forrige uke.

Også mer av Sverige blir grønt. Fra mandag av vil bare to regioner ha oransje eller rød farge, Norrbotten og Värmland, mot dagens fem.

I Danmark går derimot regionene Sjælland, Midtjylland og Nordjylland fra grønne til oransje og får innreiserestriksjoner. Danmark har nå 160 smittede per 100.000 innbyggere

Fortsatt grønne

Følgende land fortsetter å være grønne:

Bulgaria, Estland, Grønland, Island, Italia, Kroatia, Liechtenstein, Litauen, Polen, Romania, San Marino, Slovakia, Slovenia, Sveits, Tsjekkia, Tyskland, Ungarn, Vatikanstaten og Østerrike.

Det blir heller ingen endringer for Irland og Monaco (oransje) eller Andorra, Nederland (endret fra oransje), Portugal, og Spania.

Når det gjelder reiser til land utenfor Europa, fraråder Utenriksdepartementet (UD) fortsatt alle reiser som ikke er strengt nødvendige, med unntak for enkelte utvalgte land på EUs tredjelandsliste.

Reiserådet gjelder til 10. august.