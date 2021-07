Mer enn hver fjerde stortingsrepresentant tar ikke gjenvalg

NTB

45 av 169 stortingsrepresentanter, nesten 27 prosent, har takket nei til en ny periode på Stortinget.

Blant de 45 som ikke ønsker gjenvalg, er 18 kvinner og 27 menn, viser en oversikt som NTB har utarbeidet.

Bytter flest

KrF har den høyeste andelen som ikke vil ta nye fire år på Stortinget. Fire av partiets åtte representanter, altså halvparten, tar ikke gjenvalg. Blant dem er tidligere KrF-leder Knut Arild Hareide og leder av helse- og omsorgskomiteen Geir Jørgen Bekkevold.

Hakk i hæl følger Venstre, der tre av åtte representanter ikke står på årets valglister, deriblant tidligere partileder Trine Skei Grande og tidligere nestleder Terje Breivik.

Både Venstre og KrF ligger ifølge meningsmålingene an til å havne under sperregrensa, noe som i tilfelle vil bety et kutt i antallet representanter på Stortinget fra dagens åtte til to.

En av tre fra Ap

Også Arbeiderpartiet bytter ut mange. 17 av dagens 49 representanter (34 prosent) er ikke oppført på årets valglister.

Det samme gjelder ti av Høyres 45 representanter (22 prosent).

Kjente Ap-navn som forsvinner ut av Stortinget til høsten, er Dag Terje Andersen, Jette Christensen, Arild Grande og ikke minst Trond Giske.

Fra Høyre går de nåværende statsrådene Frank Bakke-Jensen, Bent Høie og Linda Hofstad Helleland ut. Også tidligere stortingspresident Olemic Thommessen og Kristian Tonning Riise, som trakk seg som Unge Høyre-leder i 2018 som følge av flere metoo-saker, takker for seg.

Bare to fra Sp

Av Senterpartiets 17 representanter er det imidlertid bare én som har gitt beskjed om at hun ikke ønsker å fortsette: Tidligere partileder Liv Signe Navarsete.

Av Fremskrittspartiets 26 representanter har fem sagt nei til gjenvalg, blant dem Jon Georg Dale, Solveig Horne, Kari Kjønaas Kjos og Kjell-Børge Freiberg.

Innlandet og Møre og Romsdal ligger an til å bli de fylkene som skifter ut flest representanter.

Ifølge et notat fra tankesmia Civita kan det gå mot rekord når det gjelder kvinneandelen på Stortinget – vel å merke dersom valgresultatet til høsten blir i tråd med gjennomsnittsmålingene for juni.