Foto: Christoph Reichwein / DPA via AP / NTB

NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til fredag 16. juli.

Ikke kontakt med 1.300 i flomrammet tysk distrikt

Om lag 1.300 personer er ikke gjort rede for etter ekstremt regnvær og flom i distriktet Ahrweiler i delstaten Rheinland-Pfalz, opplyser de regionale myndighetene. De påpeker at mobilnettet er nede, og at det derfor ikke er mulig å få tak i mange folk.

Nasjonale myndigheter opplyste tidligere torsdag kveld at minst 59 mennesker har mistet livet i flommene sørvest i Tyskland.

Studie: Komplikasjoner hos en av to koronapasienter

Så mange som annenhver pasient som er innlagt med alvorlig covid-19-sykdom, utvikler andre helseplager og komplikasjoner, ifølge en omfattende britisk studie.

Data fra mer enn 70.000 koronapasienter ved over 300 sykehus i Storbritannia er gjennomgått i studien. Den viser at de vanligste helsekomplikasjonene var problemer med nyrene og lungene, men det også ble rapportert om nevrologiske plager og hjerteproblemer.

Kina lanserer handel med utslippskvoter

Kina har lansert en kraftig forsinket nasjonal ordning med handel av utslippskvoter, melder statlige medier. Målet er å redusere utslippet av klimagasser og er et viktig skritt for verdens største forurenser på veien karbonnøytral innen 2060.

Handelen startet klokken 9.30 lokal tid på miljø- og energibørsen i Shanghai, ifølge en uttalelse fra det offisielle nyhetsbyrået Xinhua.

156 nye koronasmittede registrert siste døgn

Det siste døgnet er det registrert 156 koronasmittede i Norge. Det er 66 færre enn samme dag i forrige uke.

De siste sju dagene er det i snitt registrert 154 koronasmittede per dag. Tilsvarende snitt for sju dager siden lå på 183, så trenden er synkende.

Det er registrert 23 nye koronasmittede i Oslo siste døgn. Det er én under snittet de sju foregående dagene.

33 nye smittetilfeller på Romerike

Det er registrert 33 nye smittede personer på Romerike det siste døgnet, skriver Romerikes Blad.

Romerike har den siste tiden hatt et utbrudd etter et bryllup i Lillestrøm med 100 gjester i forrige uke. 29 av gjestene er bekreftet smittet.

I Nes kommune er det registrert ni nye smittetilfeller det siste døgnet. Flere av tilfellene knyttes til en privat fest.

Djokovic bekrefter OL-deltakelse



Den serbiske tennisstjernen Novak Djokovic skal delta i OL i Tokyo, bekrefter han på Twitter.

Han følger dermed ikke Rafael Nadal og Roger Federer, som begge har valgt å stå over sommerens leker. Djokovic tangerte sist helg de to da han sikret sin 20. Grand Slam-tittel ved å vinne i Wimbledon. Han har dessuten vunnet både Australian Open og Roland Garros denne sesongen.