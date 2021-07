Fjord Line åpner for testing av passasjerer uten dokumentene i orden

NTB

Reisende som mangler koronasertifikat, får nå muligheten til å hurtigteste seg før de skal ut å reise med Fjord Line fra Kristiansand.

– Hurtigtestene som kreves på bakgrunn av privat reise, er svært kostbare, og det oppleves for mange vanskelig å finne ut av hvor de kan gjennomføres. Derfor har vi valgt å opprette en midlertidig teststasjon i tilknytning til terminalen i Kristiansand, sier konsernsjef Brian Thorsted Hansen i Fjord Line.

Tilbudet vil være på plass fra fredag ettermiddag 16. juli. I tillegg til teststasjonen i Kristiansand, oppretter selskapet et lignende tilbud i tilknytning til terminalen i Hirtshals.

– Vi forventer at tilbudet vil være tilgjengelig tidlig neste uke og er ment for passasjerer som av ulike årsaker ikke har fått gjennomført test før avreise. Dette blir da også et tilbud til våre passasjerer som ankommer Danmark fra Bergen, Stavanger og Langesund, sier Hansen.

Fjord Line opplyser at prisen for en hurtigtest i Kristiansand vil være 199 kroner.