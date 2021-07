«Kalve-boom» blant moskusen på Dovre

Moskusen har vært produktiv i år.

Under telling av kalver i sommer fant Miljødirektoratet 74 eldre moskus og 60 kalver på Dovre.

Seksjonsleder for viltseksjonen i Miljødirektoratet, Knut Morten Vangen, sier til NRK at de aldri før har sett så høye tall. Men legger til at det er veldig gledelig at produksjonen har vært så god.

Hvorfor moskusen på Dovre har vært så produktive i år, har de derimot ikke en god oversikt over, sier Vangen.

Vil ikke ha mer enn 200

Miljødirektoratet gjennomfører tellinger tre ganger i året.

Hvert år varierer tallet på antall kalver som dør om sommeren. I høst skal Miljødirektoratet telle hvor mange som har overlevd.

Ser bestanden ut til å bli for stor, må de kanskje skyte dyr for å holde bestanden nede.

Det skal nemlig helst ikke være mer enn 200 moskus på Dovre. Dette fordi moskusen blir regnet som en fremmed art i Norge.

Finner ikke alle dyrene

74 eldre moskuser og 60 kalver er derimot godt under taket på 200 dyr. Grunnen til at det likevel kan bli aktuelt med en såkalt regulering av bestanden er at de ofte ikke klarer å finne alle dyrene i bestanden om sommeren.

– Vi kan regne ut total antall kalver når vi kjenner tallet på voksne kyr i bestanden, sier Vangen til NRK.

Basert på tellingen i vinter og kjente dødsfall vet de at det skal være rundt 105 voksne kyr i bestanden. Derfor regner de med at det nå totalt er 85 moskuskalver på Dovre.