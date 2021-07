Nordmenn får fortsatt ikke slippe inn i USA

Norske og europeiske turister slipper fortsatt ikke inn i USA, til tross for økt vaksinering og et lavere smittenivå både i Europa og USA. Her fra O'Hare-flyplassen i Chicago i begynnelsen av juli. Arkivfoto: Nam Y. Huh, AP / NTB

NTB

Amerikanere kan igjen reise til Europa, men så langt har ikke USA gjengjeldt grenseåpningen til tross for at stadig flere blir vaksinert.

Europeere krysser igjen hverandres grenser i jakten på sol, strender, nye inntrykk eller bare en pause i hverdagen.

I begynnelsen av juli åpnet Europa igjen også for vaksinerte amerikanske turister. Norge har strengere innreiserestriksjoner enn de fleste land i Europa, men en kort periode ble det lettere for amerikanere å slippe inn også i Norge. Men så langt har ikke USA gjengjeldt tjenesten.

USAs tidligere president Donald Trump innførte et generelt innreiseforbud for en rekke navngitte land, de fleste av dem i Europa, under utbruddet i mars i fjor. Siden har det blitt stående.

Ballen på USAs side

Alle EU- og Schengen-landene står på listen over land hvis borgere ikke slipper inn i USA på grunn av pandemien, med noen unntak. Blant annet slipper nære familiemedlemmer, studenter, journalister, diplomater, og personer som opprettholder kritisk infrastruktur, inn i landet. Generelle turist- og arbeidsreiser er derimot ikke med på lista.

EU-kommisjonen har sagt at ballen nå ligger på USAs banehalvdel når det gjelder å slippe europeiske turister inn.

En av årsakene til tilbakeholdenheten kan være en bekymringsfull smitteøkning de siste ukene. Smitten i USA har fordoblet seg på tre uker. Det er fortsatt langt under det det var på det verste, men deltavarianten og en brems i vaksineringen skaper bekymring.

USA var langt framme i vaksineringen fra starten av, og mer enn 47 prosent av befolkningen er fullvaksinert. I Norge er rundt 30 prosent fullvaksinert, men til gjengjeld har vi passert USA i andel vaksinerte. 55 prosent av amerikanere har fått minst én dose, mens 57 prosent av nordmenn har det samme.

Jobber aktivt med gjenåpning for turister

Amerikanske myndigheter kan fortsatt ikke gi et klart svar på når grensen vil åpne igjen.

Problemstillingen ble tatt opp i flere møter med europeiske statsledere i juni, men siden har det blitt stille. I slutten av juni under et besøk i Paris sa utenriksminister Antony Blinken at vitenskapen og fagfolk er ledende for beslutningene som tas.

– Vi er opptatt av raskt å kunne gjenoppta reiser i så stort omfang som mulig. Men jeg kan ikke sette en dato, sa Blinken.

– Jeg kan si at vi jobber veldig, veldig aktivt med det, for det er ingenting vi heller vil se enn at reising igjen tar seg opp, sa han.

NTB har vært i kontakt med den amerikanske ambassaden i Oslo, som viser til Blinkens svar over.

Endringer kan skje raskt

Folkehelseinstituttet opplyser til NTB at de ikke er i direkte kontakt med andre land om innreise for nordmenn. Men smittesituasjonen i Norge synliggjøres gjennom deling av data med Det europeiske smittevernbyrået ECDC og Verdens helseorganisasjon (WHO).

NTB har spurt Utenriksdepartementet (UD) om hva slags dialog de har med amerikanske myndigheter om innreise og om de har mottatt noen signaler om gjenåpning.

UD har svart at norske myndigheter ikke har anledning til å påvirke andre lands innreisebestemmelser.

– Situasjonen i mange land og områder er fortsatt uforutsigbar, og både lettelser og innstramminger kunngjøres ofte på kort varsel, sier kommunikasjonsrådgiver Guri Solberg i UD.