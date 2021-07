18 personer har druknet i sommer

NTB

16 personer druknet i juni og to personer har druknet så langt i juli. Statistikken for første halvår viser en nedgang i antall drukningsdødsfall.

Så langt i år har 41 personer druknet i Norge, ifølge Redningsselskapets drukningsstatistikk.

– Enhver ulykke er én for mye. Det er likevel positivt å se at det har vært forholdsvis få drukningsdødsfall i første halvdel av juli, tross godt vær over hele landet og at de fleste av oss ferierer hjemme og gjerne nær sjø og vann, sier generalsekretær Rikke Lind i Redningsselskapet.

Foreløpig har langt flere dødd av drukning i år enn av trafikkulykker. Ved utgangen av juni meldte Trygg Trafikk at 29 personer hadde omkommet i trafikken.

Rundt 40 prosent av drukningsulykkene i Norge skjer i sommermånedene juni, juli og august.

Fall fra land, ulykker i forbindelse med bruk av fritidsbåt, samt hendelser under bading er de vanligste drukningsulykkene på sommeren, opplyser Redningsselskapet.

– Husk at en drukning ser ikke ut som på film med rop, plasking og veiving. Drukning skjer fort og stille, så løft blikket og pass godt på de du er sammen med enten de er barn eller voksne, sier Lind.