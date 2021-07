NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til torsdag 15. juli.

Millioner av barn fikk ikke grunnleggende vaksiner i fjor

Hele 23 millioner barn fikk ikke grunnleggende vaksiner i fjor. Det er 3,7 millioner flere enn i 2019, og det høyeste antallet siden 2009, ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO) og FNs barnefond (Unicef).

Den kraftige nedgangen i rutinemessige vaksiner kommer samtidig som mange land har begynt å lette på restriksjonene, selv om pandemien langt fra er over. Det kan føre til både økt koronasmitte og spredning av andre sykdommer det finnes vaksiner mot, advarer FN.

En person til sykehus og tolv evakuerte etter brann i Førde

En mann er sendt til sykehus i Førde etter en brann i et rekkehus natt til torsdag. Brannmannskapene har nå kontroll på brannen.

Totalt er 12 personer evakuert fra de seks leilighetene i rekkehuskomplekset. Fire av leilighetene har fått brannskader og de evakuerte blir derfor innlosjert på hotell.

Ung kvinne kritisk skadd i elsparkesykkelulykke

En kvinne tidlig 20-årene er fløyet til Ullevål sykehus med hodeskader etter å ha veltet med elsparkesykkel i Fredrikstad sentrum. Ifølge Øst politidistrikt skal kvinnen være kritisk skadd.

Den unge kvinnen var i følge med jevnaldrende da hun gikk i bakken bak dem, skriver politiet på Twitter.

Politiet fikk beskjed om ulykken klokken 01.37 natt til torsdag.

Svakere økonomisk vekst i Kina i andre kvartal

Bruttonasjonalproduktet i verdens nest største økonomi vokste med 7,9 prosent i kvartalet mellom april og juni sammenlignet med samme periode i fjor, viser tall fra Kinas statistiske byrå.

Det er like under forventningen om en vekst på 8,1 prosent, men en markant nedgang fra veksten på 18,3 prosent i første kvartal. Tallene for første kvartal i år ble forsterket av sammenligning med starten av 2020, da økonomien nærmest ble stengt ned i kampen mot koronaviruset.

Britney Spears får velge advokat

Artisten Britney Spears er i et rettsmøte innvilget retten til å hyre sin egen advokat i formyndersaken mot faren. Retten i Los Angeles måtte ta stilling til den plutselige avgangen til hennes rettsoppnevnte advokat, Samuel D. Ingham III, som har håndtert artistens sak siden 2008.

Ingham avgang ble godkjent, og Spears fikk samtidig medhold av retten i valget av den framstående Hollywood-advokaten Mathew S. Rosengart.

171 nye koronasmittede registrert siste døgn

Det siste døgnet er det registrert 171 koronasmittede i Norge. Det er 40 færre enn samme dag i forrige uke. De siste sju dagene er det i snitt registrert 163 koronasmittede per dag.

Tilsvarende snitt for sju dager siden lå på 179, så trenden er synkende.

Det er registrert 26 nye koronasmittede i Oslo siste døgn. Det er like mange som snittet i de sju foregående dagene.