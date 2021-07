Student brukte 3,9 prosent av egen tekst på eksamen – utestengt i ett år

NTB

En sykepleierstudent er utestengt fra Universitetet i Agder i ett år for å ha plagiert seg selv på eksamen.

Studenten plagierte 194 ord av sin egen, tidligere eksamensoppgave, skriver Agderposten. Det tilsvarte 3,9 prosent av den nye besvarelsen.

Selvplageringen førte til utestengelse siden 21-åringen ikke oppførte sin tidligere oppgave som kilde på den nye eksamenen.

– Det var så lite, og hvis jeg hadde skrevet rett av fra pensumboka, hadde jeg skjønt det, men det var jo mine ord fra forrige gang jeg hadde eksamen, sier hun.

Universitetet i Agder ønsket i utgangspunktet ikke å kommentere den konkrete saken, men onsdag kveld skriver kommunikasjonsdirektør Øivind Eskedal i en epost at saken slik den er framlagt ikke belyser hele sakens bredde, men er basert på kun deler av saksgrunnlaget.

I oppfølgingssak publisert av Agderposten opplyser studentens advokat at selvplagieringen kun er del av saken som klagenemnda bestående av to studenter, to forelesere og en tingrettsdommer har behandlet.

Det kan vi derfor nå bekrefte, opplyser Eskedal.

– Det er også mangelfulle referanser til andre kilder. Det er sakens sum som er grunnlaget for klagenemndas vedtak, ikke selvplagieringen alene, understreker han.

I april konkluderte Oslo byfogdembete at gjenbruk av egen tekst fra tidligere eksamensoppgaver er fusk når det ikke oppgis som kilde på en ny eksamen. Saken gjaldt en student på Universitetet i Oslo som hadde brukt 18 prosent av en tidligere eksamensbesvarelse da han tok et nytt fag.