Mann siktet for drapsforsøk etter skudd i Lørenskog – fortsatt ikke funnet

NTB

Politiet tror en konflikt mellom to familier kan ligge bak skytingen mot en mann i en bil i Lørenskog tirsdag. Gjerningspersonen er fortsatt på frifot.

Politiet har en formening om hvem gjerningsmannen er. De har siktet ham for drapsforsøk, men har ennå ikke fått tak i ham, opplyser seksjonsleder Ove Furseth i Øst politidistrikt til NTB.

– Vi har oppfordret ham til å melde seg, men det har ikke skjedd ennå, sier Furseth.

Politiet fikk melding om saken klokka 18.35 tirsdag og har siden brukt store ressurser på å lete etter skytteren.

– Vi tar kontakt på kjente adresser og oppholdssteder, eller der vi får opplysninger om han oppholder seg, sier Furseth, som er fungerende leder for etterretning og etterforskning i politidistriktet.

Det ble skutt mot en bil hvor det satt en annen mann, og han er nå blitt avhørt.

– Vi føler vi har relativt god kontroll på selve hendelsen, sier Furseth.

Han oppfordrer vitner til hendelsen til å melde seg. Foreløpig jobber politiet ut ifra en hypotese om at en konflikt mellom to familier ligger bak skyteepisoden.

Tidligere har de sagt at de ikke tror at gjerningspersonen er til fare for andre mennesker.