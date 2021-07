Bil kjørte i fjellveggen på Voss – livreddende innsats pågår

NTB

En person får livreddende førstehjelp etter å ha kjørt inn i fjellveggen på riksvei 13 på Voss onsdag formiddag. Luftambulanse er på vei til stedet

– Vi fikk melding litt over klokken 09.30 om en ulykke nær Bjørgum, like forbi Voss. Det er én person involvert, og det pågår livreddende innsats. Det fremstår som en alvorlig ulykke, sier operasjonsleder Vibeke Næss i Vest politidistrikt til Bergens Tidende.

– Per nå kan det tyde på at fører av bil har fått et anfall og deretter kjørt ut av veien, skriver politiet på Twitter klokken 9.54.

Veien er stengt mellom Voss og Granvin, melder Vegtrafikksentralen.