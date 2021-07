Klimaministeren om EUs «superpakke»: – Norge må være med

NTB

Norge må spille på lag når EU skal sette sin omfattende klimapakke ut i livet, mener klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V).

– Europa blir det første klimanøytrale kontinentet, men skal EU lykkes med dette, må også Norge være med på EUs tiltak fordi vi er en del av Europa, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) timer før EU-kommisjonen legger fram sin store klimapakke, «Fit for 55».

Rotevatn kommer samtidig med et spark mot Senterpartiet, som han mener vil melde seg ut av klimasamarbeidet.

Senterparti-politiker Sandra Borch og Frp-leder Sylvi Listhaug har tidligere gått kraftig ut mot at EU-kommisjonen trolig vil fase ut fossilbilen i 2035.

– Jeg frykter at en rødgrønn regjering med Senterpartiet i spissen vil sørge for at Norge blir stående utenfor det gode klimaselskap. Vi må først inn i fornybaralderen, ikke sist ut av fossilalderen, sier Rotevatn.

Ifølge ministeren ligger Norge foran EU-landene når det gjelder en rekke klimatiltak, som elbiler og karbonfangst.

– Med EUs nye klimapakke med nye lover og direktiver innen blant annet luftfart, sjøfart og CO2-avgifter forventes dette gapet å minske, sier han.