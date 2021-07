To menn tiltalt for å kastet mann ut fra sjette etasje i Bergen

NTB

I november i fjor ble en mann funnet skadd på bakken utenfor en blokk i Bergen. Nå er to menn tiltalt for å ha kastet ham ut fra en balkong i sjette etasje.

Først flere uker etter det som først ble antatt å være et fall på 16 meter, ble en mann i 40-årene pågrepet, skriver Bergens Tidende.

Kort tid etter ble en mann i 30-årene pågrepet. De to er nå tiltalt for drapsforsøk, men begge to nekter straffskyld.

Alle de tre mennene kjenner hverandre, ifølge politiet.