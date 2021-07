Sats tapte 163 millioner i andre kvartal

NTB

I løpet av andre kvartal fikk Sats åpne opp igjen treningssentrene sine, men selskapet tapte likevel 163 millioner kroner i løpet av perioden.

Kvartalsregnskapet viser at selskapet hadde en omsetning på 670 millioner kroner i løpet av kvartalet, mot 744 millioner kroner i samme periode i fjor. Justerer man imidlertid for kompensasjonsordningene fra myndighetene, økte inntektene med 3 prosent sammenlignet med i fjor. Sats understreker at restriksjonene er strengere nå enn under gjenåpningen etter den første coronabølgen i fjor. Men alle treningssentrene er nå åpne igjen.

Antall medlemmer har falt med 6 prosent siden utgangen av andre kvartal i fjor, og totalt har kjeden nå 612.000 medlemmer.

– Vi er glade for å se at medlemmene våre er ivrige etter å komme tilbake til treningssentrene, og i enda større grad enn under gjenåpningen i fjor, sier Sats-sjef Sondre Gravir i presentasjonen av kvartalsregnskapet.

Selskapet opplyser at det totale antallet besøk er på linje med i fjor, selv om restriksjonene nå legger strengere begrensninger på kapasiteten og at antallet medlemmer er lavere.