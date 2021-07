Norge sender likevel soldater til Mali

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) opplyser at Norge likevel vil bidra til den internasjonale Takuba-styrken i Mali gjennom det svenske styrkebidraget. Foto: Torstein Bøe / NTB

NTB

Regjeringen har bestemt at Norge likevel skal bidra til Takuba-styrken i Mali og vil sende «et mindre antall soldater».

Det norske bidraget vil inngå i det svenske bidraget og skal etter planen være på plass i løpet av høsten. Norge har også tilbudt to offiserer til å være en del av Takuba-styrkens hovedkvarter, opplyser Forsvarsdepartementet i en pressemelding tirsdag kveld.

Det var VG som omtalte nyheten fra departementet først.

Sverige deltar i operasjonen med en hurtigreaksjonsstyrke på om lag 150 personer, pluss helikoptre og et transportfly. Eter planen skal det norske bidraget trekkes ut sammen med det svenske i 2022.

Styrker samarbeidet med Sverige

– Bidraget vil, selv om det er lite, gi oss bedre situasjonsforståelse i dette området. Det vil også styrke forsvarssamarbeidet med Sverige. Når vi sender et personellbidrag er det hensiktsmessig at vi også bidrar med norske stabsoffiserer i hovedkvarteret for å ha mulighet til innsikt og påvirkning i kommandostrukturen, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H).

I fjor sa Norge nei til Frankrike til å bidra med personell til Takuba-styrken på grunn av manglende støtte i Stortinget. Takuba-styrken driver kapasitetsbygging for å styrke den maliske hærens evne til å håndtere den økende terrortrusselen i området. Initiativet til styrken kom som et resultat av at ytterliggående islamistgrupper er på frammarsj i Afrika og spesielt i Sahel-beltet der Mali ligger.

Sentral operasjon

– Denne operasjonen er sentral for å hindre at militante islamistgrupper skal få ytterligere fotfeste i Sahel. Takubas oppgave er å bygge opp partnerstyrkenes kompetanse og kapasitet til å håndtere de økende sikkerhetsutfordringene, spesielt fra ISIL i Sahara, sier Bakke-Jensen.

Takuba-styrken består av omkring 400 personell fra Frankrike, Belgia, Danmark, Estland, Italia, Nederland, Portugal, Sverige og Tsjekkia.

Norge deltar fra før også i FN-operasjonen i Mali.