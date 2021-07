Fristilte vaksinedoser omdisponeres etter befolkningstall

Direktør Camilla Stoltenberg i Folkehelseinstituttet sier at så mange som mulig over hele landet nå skal få første vaksinedose. Foto: Berit Roald / NTB

NTB

Det er enda ikke avgjort hvilke kommuner som får de fristilte vaksinedosene, men fordelingen gjøres etter befolkningstall.

– Nå er poenget å få satt første dose til flest mulig i hele landet fortest mulig. Det gjøres basert på fordeling etter befolkningstall, sier direktør Camilla Stoltenberg i Folkehelseinstituttet til NRK.

Mandag opplyste FHI at flere tusen vaksinedoser fristilles de neste ukene som følge av at kommuner med for mange doser, gjør avbestillinger.

Disse dosene skal omdisponeres til kommuner som hittil ikke har vært prioritert.