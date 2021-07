Økt oljeetterspørsel i juni

NTB

Oljeprisene vil trolig fortsette å variere kraftig fram til en avtale om økt produksjon er klar, advarer Det internasjonale energibyrået IEA tirsdag.

Etterspørselen etter olje steg kraftig forrige måned, og økende antall vaksinerte sørger for at økonomisk aktivitet opprettholdes. IEA anslår at etterspørselen økte med 3,2 millioner fat per dag (mbd) forrige måned. Det tilsvarer mer enn en tredel av fallet i etterspørselen i hele 2020.

Men Opec-landene og deres samarbeidspartnere pumper fortsatt opp mindre olje enn det som trengs. Landene kuttet produksjonen under coronapandemien som følge av lavere etterspørsel og har ennå ikke blitt enige om produksjonsøkning.