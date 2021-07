FHI-studie: Trangboddhet og lav inntekt øker smitterisikoen for barn

Folkehelseinstituttet (FHI) har i en ny studie sett på hvilke faktorer som påvirker sannsynligheten for å bli smittet med covid-19 blant barn og unge under 18 år. Illustrasjonsfoto: Terje Pedersen / NTB Les mer Lukk

NTB

En ny studie fra FHI bekrefter at sosioøkonomiske faktorer, som bosted og landbakgrunn, spiller inn på risikoen for at barn og unge blir coronasmittet.