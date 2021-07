Rike familier frykter ny arveavgift – advokatfirmaer merker økt pågang

NTB

Flere advokatfirmaer forteller om økt pågang for å overføre familieformuen av frykt for en mulig rødgrønn arveavgift til høsten.

NRK har vært i kontakt med flere advokatfirmaer som melder om at flere klienter enn vanlig ønsker hjelp til å fremskynde arven.

– Ja, jeg opplever større pågang på dette, det begynte allerede i fjor høst. Prosesser og transaksjoner som er planlagt og godt gjennomtenkte fra før, fremskyndes snarere enn å vente et år eller to, for å unngå en potensiell arveavgift, sier Bård Ivar Koppang, partner i advokatfirmaet Selmer, til kanalen.

Arveavgiften ble avskaffet av den borgerlige regjeringen i 2014. Rødt, SV og MDG går nå til valg på å gjeninnføre avgiften, Ap og Sp sier nei.

En av dem som nylig har overført arv, er hotell- og eiendomsinvestor Arthur Buchardt. I fjor overførte han de resterende 51 prosentene i selskapet sitt til sønnen Anders.

– Det var planlagt et generasjonsskifte, men med den usikkerhet som mange politikere skaper, og tanken noen politikere har til arveavgift, bør man være føre var, sier han.